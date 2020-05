Difesa: Russia, a Mosca le prove della parata aerea per il Giorno della Vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 70 aerei da combattimento ed elicotteri hanno sorvolato Mosca durante le prove della parata del Giorno della Vittoria, il 9 maggio. Parate aeree dedicate al 75mo anniversario della vittoria nella Grande guerra patriottica sono previste in 32 città della Russia. Prenderanno parte alla parata quattro caccia MiG-31K in grado di trasportare missili ipersonici Kinzhal e quattro caccia Su-57 di quinta generazione. Sono previsti elicotteri Mi-26 che accompagneranno quattro elicotteri da trasporto militare Mi-8. Seguiranno cinque Mi-28N Nochnoj Okhotnik e quattro Ka-52 Alligator e Mi-24 Krocodil. Alla parata, secondo le prove svolte, prenderanno parte anche un aereo modernizzato A-50U per il rilevamento e il controllo a lungo raggio, quattro Tu-95MS, un bombardiere strategico per missili bombardiere Tu-160 Belyj Lebed, quattro Tu-22M3 e Tu-160, che simuleranno un rifornimento di carburante in aria da un Il-78. La prova della parata è stata completata da sei aerei d'attacco Su-25, che tradizionalmente rilasciano fumo con i colori della bandiera russa. (Rum)