Auto: Psa verso riavvio progressivo e securizzato di alcuni stabilimenti in Francia

- Il gruppo automobilistico Peugeot Societe Anonyme (Psa) prevede un riavvio "progressivo e securizzato" dei suoi stabilimenti a partire dall'11 maggio, data in cui la Francia comincerà ad uscire dal confinamento imposto nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Lo riferiscono i media d'oltralpe, citando un comunicato diffuso dall'azienda. Il rilancio della produzione "si effettuerà nel corso delle prossime settimane con una prima ondata di riaperture parziali dell'attività industriale tra il 4 e l'11 maggio", si legge nella nota. Il gruppo ha poi fatto sapere di aver previsto "un protocollo di misure sanitarie rafforzate" per tutelare la salute dei dipendenti, concepito in collaborazione con i servizi sanitari e "condiviso con le organizzazioni sindacali rappresentative". (Frp)