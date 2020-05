Algeria: economista a Nasser “Nova”, indebitamento esterno opzione possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Algeria intende evitare di ricorrere a prestiti internazionali, ma l’opzione dell’indebitamento esterno non è da escludere totalmente data l’attuale congiuntura economica negativa. E’ questa l’opinione espressa ad “Agenzia Nova” dall’economista algerino Slimane Nasser. “L'attuale governo può ricorrere ad altre risorse finanziarie come la riscossione di imposte cumulative stimate in oltre 6.000 miliardi di dinari algerini (circa 42 miliardi di euro) o il recupero del denaro trasferito illegalmente all’estero, il che è difficile e comunque non è sufficiente a coprire il deficit", ha detto Nasser, sottolineando come “sebbene l'opzione di indebitamento esterno sia possibile, il governo non intende tenerla in considerazione”. Negli ultimi mesi, l’Algeria ha ricevuto in prestito 250 milioni di dollari dalla Arab Petroleum Investments Corporation, istituzione finanziaria multilaterale per lo sviluppo con sede in Arabia Saudita, per la manutenzione dell’impianto e per l’acquisto del greggio saudita necessario al funzionamento della raffineria di Augusta, in Sicilia.(Ala)