Slovenia: Commissione Ue approva due programmi di sostegno per oltre 2 miliardi di euro

- La Commissione europea ha approvato due programmi sloveni a sostegno delle aziende colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che, nell'ambito dei regimi, il sostegno pubblico sarà fornito in due modi: 500 mila euro sotto forma di sconti sugli affitti ed esenzioni di affitto per gli inquilini di immobili commerciali gestiti da enti pubblici sloveni; 2 miliardi di euro sotto forma di garanzie pubbliche su investimenti e prestiti in conto capitale circolante. Entrambi i sistemi saranno aperti a tutte le società attive in Slovenia che incontrano difficoltà a causa dell'impatto economico dell'epidemia di coronavirus. Lo scopo di questi schemi è di soddisfare le esigenze di liquidità di quelle aziende che sono maggiormente colpite dall'impatto economico dell'epidemia di coronavirus e di aiutarle a continuare le loro attività, avviare investimenti e mantenere l'occupazione durante e dopo l'epidemia. (segue) (Beb)