Slovenia: Commissione Ue approva due programmi di sostegno per oltre 2 miliardi di euro (2)

- La Commissione ha concluso che le misure slovene sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e le ha approvate. Per la vicepresidente esecutiva, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, "questi schemi, con un budget totale stimato di oltre 2 miliardi di euro, consentiranno alla Slovenia di sostenere ulteriormente le aziende colpite dall'epidemia di coronavirus. In base ai regimi, il sostegno assumerà la forma di sconti, esenzioni per l'affitto e garanzie pubbliche sui prestiti. Sosterranno le urgenti esigenze di liquidità delle aziende e le aiuteranno a continuare le loro attività in questi tempi difficili". (Beb)