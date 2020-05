Coronavirus: Torino, 10 mila mascherine agli ospedali dalla biker Paola Gianotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atleta Paola Gianotti ha consegnato oggi 10.600 mascherine chirurgiche all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino (6.000) e all’ospedale di Ivrea (5.600) acquistate grazie alle donazioni ricevute durante il suo record solidale. Il 18 aprile la biker eporediese, che detiene 3 Guinness World Record tra cui l’essere la donna più veloce del mondo ad aver circumnavigato il globo in bici, ha pedalato per 12 ore in casa sui rulli per raccogliere i fondi per acquistare migliaia di mascherine chirurgiche per gli ospedali e ha messo all’asta anche la bicicletta con cui ha attraversato il Giappone da nord a sud. L’intera pedalata è stata trasmessa in diretta per tutte le 12 ore sui suoi canali social dove sono intervenuti oltre 30 campioni e giornalisti per sostenere il progetto come Federica Brignone, Paolo Bettini, Massimiliano Rosolino, Claudio Chiappucci, Maurizio Fondriest, Alessandro Ballan, Davide Cimolai, Norma Gimondi. “Ricevere tutte queste donazioni è stata una grande vittoria e consegnare oggi le mascherine all’ospedale Infantile Regina Margherita mi ha commossa ed emozionata", ha detto l'atleta. (Rpi)