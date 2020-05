© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Ue, via libera al piano di aiuti da 7 miliardi di euro per Air France - La Commissione europea ha autorizzato il piano di aiuti da 7 miliardi di euro previsto dal governo francese per la compagnia Air France nell'ambito della crisi provocata dal coronavirus. Lo riferisce l'emittente televisiva "Bfm-tv". "Questa garanzia e questo prestito azionario, per un montante di 7 miliardi di euro, forniranno ad Air France le liquidità di cui ha un urgente bisogno per resistere alle ripercussioni della pandemia", ha affermato in un comunicato Margrethe Vestager, vice presidente della Commissione europea e commissario alla Concorrenza. Air France riceverà 4 miliardi di euro di prestiti bancari garantiti al 90 per cento dallo Stato e 3 miliardi di prestiti diretti. (Res)