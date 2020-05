I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Di Maio, oggi inizia importante sfida per l'Italia, "non possiamo abbassare la guardia" - Oggi inizia una nuova e importante sfida per il Paese. Lo ha scritto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sul profilo Facebook ufficiale, in concomitanza con l'avvio della Fase due delle misure per contenere la diffusione della Covid-19. "Non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Ma diciamoci anche - ha aggiunto - che a oggi la prova degli italiani è stata gigantesca. Ecco, diciamocelo, perché ce lo meritiamo". "Siamo stati i primi in Occidente ad essere colpiti, milioni di famiglie prese alla sprovvista, il dolore, le morti in ospedale, i turni strazianti di medici e infermieri, gli aiuti dall’estero, i ventilatori polmonari. Pensavamo che non ce l’avremmo fatta - ha sottolineato il titolare della Farnesina - e invece, almeno per ora, ce l’abbiamo fatta". (segue) (Rin)