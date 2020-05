I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Crimi, decreto maggio includerà indennizzi anche diretti - Il nuovo decreto maggio è un provvedimento corposo da quasi 160 miliardi, teso anche ad evitare che si ripetano le difficoltà che hanno interessato le precedenti norme: dobbiamo fidarci di più dei cittadini e prevedere la possibilità di fare erogazioni senza trafile burocratiche infinite. Lo ha dichiarato il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, intervenuto su “Sky Tg24”. Con il nuovo decreto, ha aggiunto, sono previste tra le altre cose “misure di indennizzo anche diretto, un reddito di emergenza per chi al momento non lo percepisce e incentivi per turismo e imprese”. Sono ancora in corso, ha spiegato, le interlocuzioni a livello delle forze di maggioranza dopo le riunioni di questo fine settimana. Per quanto riguarda i ritardi che hanno interessato le casse integrazione e i prestiti garantiti dalle banche, il capo politico del M5s ha imputato la responsabilità non al governo, ma alle difficoltà del sistema paese. (segue) (Rin)