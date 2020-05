I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: protocollo d'intesa per il Servizio civile tra ministeri Pari opportunità e Politiche giovanili - Si chiama "Time to care", è tempo di aver cura, il protocollo d'intesa per il Servizio civile appena siglato dal ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonett,i e il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. Il protocollo - si legge in una nota - prevede la promozione di azioni di sistema sui territori che, attraverso il lavoro delle reti associative del Terzo settore, favoriscano lo scambio intergenerazionale con servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani; attività di “welfare leggero” (disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose: consegna di spesa, acquisto di farmaci, contatti con i medici di base, pagamento di bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.); assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online. (segue) (Rin)