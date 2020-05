I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Landini su fase 2, così ricostruiremo il paese - Uscire dall'emergenza cambiando il modello di sviluppo e facendo partecipare i lavoratori che ci hanno salvato. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in una video intervista pubblicata oggi su "Collettiva", la piattaforma multimediale al centro del nuovo sistema di comunicazione della Cgil. Di fronte alla fase due Landini non polemizza direttamente con Salvini, che attacca la Cgil accusandola di "fermare il Paese dettando la linea al governo", ma risponde rivendicando "il contributo fondamentale" dei cosiddetti "essenziali" - le lavoratrici e i lavoratori che hanno tenuto in piedi il Paese nelle settimane più dure della pandemia - e anche dei sindacati che hanno definito, insieme al governo e alle associazioni aziendali, le regole per lavorare in sicurezza. "Credo che il contributo che ha dato il mondo del lavoro in questa fase - afferma il segretario generale della Cgil - sia stato decisivo, senza il lavoro delle persone nella sanità, nei servizi essenziali, nell'agricoltura, nella logistica, non avremmo potuto affrontare questa situazione. Anche come organizzazioni sindacali, non da soli ma insieme alle associazione e al governo, abbiamo fatto cose importanti, come il protocollo sulla sicurezza, quello con l'Abi per l'anticipo della cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti, ci siamo battuti affinché il governo facesse il decreto liquidità per non far chiudere le imprese. Penso che ancora una volta il movimento dei lavoratori e le organizzazioni sindacali abbiano dato dimostrazione di essere soggetti responsabili e decisivi per far funzionare questo Paese". (Rin)