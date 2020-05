Credito: Gualtieri, evitare circolo vizioso tra economia reale e sistema finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna assolutamente evitare che si inneschi un circolo vizioso tra economia reale e sistema finanziario. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di stamattina alle commissioni Finanza e Attività produttive riunite alla Camera dei deputati. “Dobbiamo garantire la liquidità alle famiglie e alle imprese preservandone la capacità produttiva, evitando al contempo un contesto del genere”, ha aggiunto. Sul fronte delle garanzie, il ministro ha detto che è importante non solo la loro dimensione, ma anche che ci sia “impegno consistente ed effettivo del bilancio pubblico a sostegno di queste garanzie, e che il meccanismo per la loro attuazione sia efficace”. Bisogna, ha concluso, che sia consentito di “mobilitare risorse in tempi rapidi: molto importante su questo fronte è il lavoro del parlamento”. (Rin)