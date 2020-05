Italia-Sudafrica: Giacobbe (Pd), bene raccolta fondi Comites per aiutare connazionali in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Partito democratico Francesco Giacobbe si è complimentato con l’iniziativa dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) del Sudafrica che hanno avviato una raccolta fondi per aiutare i nostri connazionali che, a causa del coronavirus, si trovano in condizione di difficoltà. Se da un lato anche il governo del Sudafrica annuncia le prime azioni di allentamento graduale delle restrizioni, ha dichiarato Giacobbe in una nota, dall’altro i costi sociali ed economici delle restrizioni ed isolamento delle ultime settimane si fanno sentire, specie fra le famiglie con persone anziane e disabili. “Continua l'emergenza sanitaria e dobbiamo attenzionare tutte le zone del mondo dove ci sono le nostre comunità. La Farnesina in questo periodo non ha fatto mancare il suo supporto a tutta la rete consolare nel mondo”, ha affermato il senatore. “Oggi più che mai dobbiamo mettere in moto tutte le risorse per assistere i nostri connazionali in situazioni di disagio ed avviare progetti di cooperazione internazionale, in particolare con i paesi del continente africano. Chiedo al ministro ed al ministero degli Affari esteri che si faccia il possibile per assistere i nostri connazionali in situazione di bisogno in Sudafrica e nei paesi limitrofi”, ha concluso Giacobbe. (Res)