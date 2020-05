Coronavirus: Commissione Ue, oggi conferenza di impegno per cure e vaccino, obiettivo 7,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aprirà oggi alle ore 15 la conferenza internazionale di impegno, ospitata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per raccogliere fondi per 7,5 miliardi di euro da destinare alla cooperazione globale nella ricerca di vaccini e trattamenti di risposta alla pandemia di coronavirus. Una maratona internazionale per fare in modo che alla pandemia si dia una risposta globale, sviluppando e attuando rapidamente diagnosi, trattamenti e un vaccino efficaci perché, senza questi strumenti, "tutti i paesi del mondo rimangono vulnerabili". In questo contesto, ha sottolineato la Commissione, "paesi e organizzazioni in tutto il mondo stanno unendo le forze per garantire che non solo sviluppiamo questi strumenti salvavita, ma assicuriamo che siano universalmente disponibili e convenienti. Nessuna persona, paese o regione dovrebbe essere lasciata indietro". (segue) (Beb)