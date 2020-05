Coronavirus: Commissione Ue, oggi conferenza di impegno per cure e vaccino, obiettivo 7,5 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha ricordato che l'Unione europea sta rispondendo alla richiesta di vaccini e cure unendo le forze con Francia, Germania, Spagna, Norvegia, Regno Unito, Canada, Giappone, Arabia Saudita, come attuale presidenza del G20, e Italia, come futura presidenza del G20, ospitando la maratona che si apre oggi. Scienziati ed esperti sanitari leader a livello mondiale, riuniti nel Global Preparedness Monitoring Board, convocato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dalla Banca mondiale, affermano che 7,5 miliardi di euro (8 miliardi di dollari) rappresentano i bisogni immediati per lo sviluppo di soluzioni per testare, trattare e proteggere le persone, e per prevenire la diffusione della malattia. L'evento di oggi si concentrerà sulle tre esigenze più urgenti. I test, perché "abbiamo bisogno di nuovi test per diagnosticare rapidamente la malattia. Questi test devono essere precisi e facilmente accessibili". (segue) (Beb)