Scuola: assessore Gaeta, per distanziamento in classe temiamo per i più piccoli

- A Gaeta la mancanza di spazi per ampliare le scuole di competenza comunale scarseggiano e questo sembra essere una problematica di molti comuni. “Le difficoltà per cercare nuovi spazi con cui garantire il distanziamento sociale ci sono e stiamo cercando soluzioni – dichiara Lucia Maltempo, assessore alla pubblica istruzione del comune di Gaeta- per quanto dipende la didattica che si vorrà adottare, la scelta ricade sulle direzioni scolastiche”, dice Maltempo riferendosi all’ipotesi di adottare la didattica a distanza anche nelle scuole elementari e medie di Gaeta. “I problemi ci sono sia per gli studenti più grandi, ma anche per quelli più piccoli i quali, se anche avessero ampi spazi, come si fa, con i bambini a fargli capire di non avvicinarsi oltre il metro?”. A Gaeta non ci sono plessi dismessi, quelli che lo erano sono stati riadattati e oggi è un centro per disabili che funziona molto bene. A nessuno verrebbe in mente di trasferirlo altrove o chiuderlo.(Rer)