Cina: Festa del lavoro, oltre 520 mila visitatori nella provincia di Hubei dopo riaperture post-pandemia (2)

- Nella capitale provinciale, Wuhan, sabato sono state effettuate circa 178 mila visite alle 21 attrazioni turistiche principali della città, in calo del 58 per cento rispetto all'anno precedente. Le entrate del turismo sono precipitate del 71 per cento a 5,44 milioni di yuan (770 mila dollari), ha aggiunto l'autorità. Sabato scorso la provincia ha abbassato il suo nuovo livello di risposta all'emergenza dal livello maggiore al secondo livello più alto, con l'istituzione di adeguamenti delle misure di prevenzione e controllo. La provincia di Hubei non registra nuovi casi di Covid-19 da 29 giorni consecutivi, ovvero dal 4 aprile, secondo la Commissione sanitaria provinciale. Per rilanciare il settore turistico, il governo provinciale ha istituito fondi speciali di cento milioni di yuan (oltre 14 milioni di dollari) per aiutare le imprese del settore turistico influenzate dalla pandemia. (Cip)