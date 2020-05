Coronavirus: Gualtieri, al 24 aprile 1,6 milioni domande moratoria su prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 24 aprile sono pervenute 1,6 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti, per un ammontare complessivo di 177 miliardi di euro: di questi, 120 arrivano dalle imprese e 54 dalle famiglie. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante l'audizione davanti alle commissioni Finanza e Attività produttive alla Camera dei deputati. La misura della moratoria per finanziamenti già erogati, insieme al rilascio di garanzie per favorire la nuova finanza, è stata “particolarmente significativa in termini di impatto, e ha consentito di dare un primo, immediato sollievo in termini di liquidità a piccole e medie imprese, professionisti e partite Iva”.(Rin)