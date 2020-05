Scuola: come ampliare classi, ipotesi al vaglio di Province e Comuni del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scuola non solo da ricostruire, ma addirittura da riprogettare quella che deve rinascere seguendo le condizioni dettate dal coronavirus. Una rivisitazione complessiva non solo dal punto di vista strutturale, ma anche da quello della didattica, della riorganizzazione di tutti i ruoli, dal corpo docente, a quello studentesco, finanche a quello amministrativo e del personale Ata. Il distanziamento sociale obbligatorio per contrastare il contagio del Covid-19, mina alle basi il vecchio concetto di scuola italiana, che faceva dell’assembramento nelle classi di studenti e professori, una vera e propria caratteristica nazionale. Oggi ciò non è più possibile e per rimodulare il sistema c’è bisogno di un lavoro enorme che richiede tempo e danaro; e nel Lazio si scopre di non avere né l’uno né l’altro. Nel Lazio come altrove, Comuni, che hanno competenze sui plessi frequentati dai più piccoli fino alla scuola media, e amministrazioni provinciali a cui compete l’edilizia scolastica delle scuole superiori, si interrogano su come fare in attesa che vengano definite di linee guida da parte del governo. L’impietoso conto alla rovescia per settembre è cominciato; comuni e province, quindi si arrovellano il cervello su come “distanziare” studenti o scolari che siano. Allargare le classi, trovare altri spazi in cui estendere i plessi scolastici o costruire nuove scuole, significa comunque mettere in moto uno sforzo edile dispendioso in termini di danaro e di tempo, oppure rinunciare all’idea di scuola così come l’abbiamo concepita fino a marzo sostituendola con quelle finestre elettroniche con cui, attraverso internet, interagiscono professori e studenti in lezioni on line. (segue) (Rer)