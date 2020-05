Scuola: come ampliare classi, ipotesi al vaglio di Province e Comuni del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Latina sembra essere la realtà territoriale dove si punta a ad allargare il più possibile le classi ricorrendo al recupero di plessi dismessi o quelli dati in gestione ad associazioni, anche di tipo ecclesiale. “Rimodulare ciò che abbiamo –ha detto ad ‘Agenzia Nova’ Gianmarco Proietti, assessore alla pubblica istruzione di Latina- e chiedere spazi a chi ne ha in più e vuole metterlo a disposizione come ad esempio le parrocchie. ”La città Metropolitana di Roma ripone grosse aspettative su una piattaforma per la didattica a distanza che sta sperimentando in due istituti professionali della Capitale. “Il sistema ripropone il corpo classe per intero –dichiara ad ‘Agenzia Nova’ Teresa Zotta, vicesindaco di Città Metropolitana Roma-. Da due settimane è ‘sotto esame’ e risponde bene alle necessità di insegnanti e alunni anche per quanto riguarda i compiti in classe”. L’amministrazione provinciale di Frosinone lascia aperta ogni ipotesi e punta sulla razionalizzazione dei plessi. “Stiamo portando avanti –dichiara ad ‘Agenzia Nova’ Alessandra Cinelli delegata pubblica istruzione e formazione dell’amministrazione provinciale di Frosinone- l’analisi sugli istituti scolastici nell’ottica di una razionalizzazione che consiste nello spostare quelli con meno iscritti nelle strutture più piccole e viceversa invertendo i plessi”. (segue) (Rer)