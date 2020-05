Scuola: come ampliare classi, ipotesi al vaglio di Province e Comuni del Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ciampino la didattica a distanza sembra essere la scelta unica possibile. “Ci stiamo orientando sulla soluzione della didattica a distanza che da noi è partita bene a tutti i livelli”. Dichiara ad ‘Agenzia Nova’ Annarita Contestabile assessore di Ciampino alla Pubblica istruzione. “’idea, quindi, è quella di sfruttare al meglio "i fondi per sussidio informatico –dice-, ci sitiamo orientando su possibilità di continuare l’esperimento della didattica a distanza acquistando webcam adatte, da installare nelle classi dove ci saranno gli insegnati e una parte della classe”. Stesso discorso anche per Gaeta dove la mancanza di plessi dismessi da recuperare, sembra non dare altre possibilità delle lezioni, almeno in parte on line. “I problemi ci sono sia per gli studenti più grandi –dichiara Lucia Maltempo, assessore alla Pubblica istruzione del comune di Gaeta-, ma anche per quelli più piccoli i quali, se anche avessero ampi spazi, come si fa, con i bambini a fargli capire di non avvicinarsi oltre il metro?”. La strada indicata dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, anche se in forma di ipotesi della didattica mista, sembra essere al momento l’unica perseguibile: metà classe segue per una settimana le lezioni da casa attraverso internet, l’altra metà in classe avendo così gli spazi per distanziarsi. La settimana successiva si invertono. Ecco come quasi certamente sarà l’anno scolastico 2020/2021. (Rer)