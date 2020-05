Droga: mentre scappa da cc lancia sacchetto con 66 dosi di eroina, arrestato pusher a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 43enne marocchino, irregolare e con precedenti specifici, è stato arrestato per spaccio dopo essere stato visto dai carabinieri di Milano disfarsi di un sacchetto contenente 66 dosi di eroina. Domenica sera, in via del futurismo, quartiere Santa Giulia, i militari della compagnia Porta Monforte hanno notato due uomini che alla loro vista hanno iniziato a correre. Uno è stato bloccato mentre scappava in direzione della rampa d'accesso alla tangenziale mentre l’altra persona è riuscita a far perdere le proprie tracce. Oltre all’eroina il 43enne è trovato in possesso inoltre di 910 euro in contanti verosimilmente provento dell'attività di spaccio. (Rem)