Ue: coronavirus, oggi la conferenza internazionale dei donatori, si punta a raccogliere 7,5 miliardi di euro (2)

- L'evento di oggi si concentrerà sulle tre esigenze più urgenti. I test, perché "abbiamo bisogno di nuovi test per diagnosticare rapidamente la malattia. Questi test devono essere precisi e facilmente accessibili". Trattamenti, perché "abbiamo bisogno di nuovi trattamenti per minimizzare i sintomi nei pazienti con coronavirus, quindi meno persone devono andare in ospedale". Prevenzione, perché "abbiamo bisogno di nuovi vaccini per proteggere le persone, per prevenire il ritorno della malattia e per consentirci di tornare alla vita normale". La Commissione ha sottolineato anche che tutti i nuovi vaccini, i sistemi diagnostici e i trattamenti per il coronavirus devono essere disponibili a livello globale, appropriati e convenienti. "Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di una risposta di scala, velocità e solidarietà senza precedenti. Scala per dare la priorità alle tecnologie e alle innovazioni più promettenti, velocità per agire rapidamente ora per accelerare lo sviluppo, la produzione e la realizzazione di diagnostica, trattamenti e vaccini e solidarietà per garantire un accesso equo a loro per tutti, in Europa e nel mondo, indipendentemente da dove si trovano, sono stati sviluppati o chi li ha finanziati", ha concluso l'esecutivo europeo. (Beb)