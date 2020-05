Tunisia: premier Fakhfakh, il paese ha affrontato il virus senza significativi aiuti esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha affrontato la pandemia da sola e senza aiuti esterni significativi. Lo ha scritto su Facebook il premier tunisino Elyes Fakhfakh in occasione dell''ingresso della fase di confinamento mirato limitato solo ad alcune categorie della popolazione. Fakhfakh ha ringraziato tutti coloro che, "soldati in prima linea", hanno lavorato sin dall'inizio della pandemia per uscirne con i minori danni possibili. Il premier ha evidenziato come la Tunisia si sia basata sulle proprie capacità e sulle proprie risorse umane e materiali grazie a determinazione, amore e fede nel paese. I ringraziamenti di Fakhfakh si sono estesi a medici, infermieri, operatori sanitari, poliziotti, soldati, agricoltori, municipalità e a tutta la cittadinanza, con particolare riferimento a volontari e società civile. Oggi comincia in Tunisia la fase di allentamento delle misure di confinamento, che ora riguarderà solamente anziani, malati cronici, donne incinte e minori di quindici anni, oltre a chi è risultato positivo al coronavirus. (Tut)