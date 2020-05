Tunisia: esclusione delle madri dei minori di 15 anni da allentamento quarantena frutto di un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I minori di 15 anni - e non le loro madri - sono esclusi dall'allentamento delle misure di confinamento avviato in Tunisia a partire da oggi. Lo ha chiarito la presidenza del governo tunisino a seguito del malinteso sorto a causa di una svista nella versione finale di un decreto legge pubblicato dall'esecutivo il 2 maggio. Nel suddetto decreto legge, infatti, le madri dei minori di 15 anni erano escluse dall'allentamento dell'isolamento. Il testo verrà rettificato tramite un decreto legge che verrà pubblicato quanto prima nella Gazzetta ufficiale. In definitiva, la quarantena sanitaria continuerà per anziani, donne incinte, malati cronici e minori di quindici anni solamente. Il comitato direttivo dell'Associazione azione e sviluppo solidale (Ads) aveva espresso profonda preoccupazione per l'esclusione inaccettabile delle madri dei minori di 15 anni dalla ripresa del lavoro, definendola come una forma di ostracismo contrario ai dettami costituzionali. L'Ads ha successivamente reso noto di aver preso atto del comunicato del governo, pur dicendosi stupito che "simili errori possano succedere a un simile livello di responsabilità e su un tema così centrale", aggiungendo che "tale sventurato errore crea un precedente pericoloso che diffonde incertezza, discordia e fiducia in momento un cui - ora più che mai - la società tunisina necessità di coesione". (Tut)