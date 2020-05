Credito: Gualtieri, allo studio operazioni per 12,5 miliardi con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna trovare una composizione equilibrata tra la rapidità del sostegno pubblico e l’esigenza di mantenere i giusti incentivi e i dovuti controlli: stiamo parlando, soprattutto per le garanzie richieste alla Sace. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di stamattina alle commissioni Finanza e Attività produttive della Camera. “La Sace è stata efficiente e ha già predisposto i protocolli, strumenti e documenti necessari per rendere operativa la garanzia: sono attualmente allo studio 170 potenziali operazioni per circa 12,5 miliardi di euro, in fase di istruttoria e costruzione dei pool per la successiva delibera”, ha precisato il ministro, sottolineando quanto sia importante consentire alla Sace di “far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni di interesse strategico per l’economia nazionale che la società altrimenti non sarebbe in grado di coprire”. All’esito di queste attività, ha concluso, le banche presenteranno la richiesta di garanzia alla Sace che sarà processata entro “un massimo di 48 o 72 ore”. (Rin)