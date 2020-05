Venezuela: Guaidò accusa Maduro di avere "fabbricato" tentativo di “invasione marittima”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Juan Guaidò, ha accusato il governo venezuelano di avere “fabbricato” un tentativo di “invasione marittima” e di utilizzare i cadaveri dei militari e civili venezuelani per “creare falsi positivi”. Nel contesto della violenza generalizzata che si registra nel paese, denuncia Guaidò in un comunicato, “il regime cerca di deviare l’attenzione” inscenando tentativi di destabilizzazione guidati dall’esterno. Il presidente dell'Assembla nazionale ha quindi accusato il governo di Maduro di servirsi dei cadaveri di militari o civili giustiziati in modo extragiudiziale per inscenare le morti denunciate nel presunto tentativo di invasione. (segue) (Brb)