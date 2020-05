Venezuela: Guaidò accusa Maduro di avere "fabbricato" tentativo di “invasione marittima” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno venezuelano, Nestor Reverol, ha denunciato ieri un tentativo di "invasione marittima" da parte di "terroristi" in arrivo dalla Colombia, a seguito del quale almeno otto persone armate sono morte in uno scontro con le forze di sicurezza venezuelane. "Vogliamo dare a conoscenza e denunciare il fatto che nella mattina di oggi, 3 maggio 2020, hanno cercato d realizzare una invasione per via marittima. Un gruppo di mercenari terroristi provenienti dalla Colombia", spiegava il ministro riportando la costa dello stato settentrionale di La Guaira come teatro dell'azione. Tra le vittime dello scontro viene riportato anche un individuo soprannominato "Pantera", da settimane entrato nell'agenda della cronaca militare locale. A fine marzo, le forze di sicurezza colombiane riferivano del sequestro di un carico di armi dirette in Venezuela e che secondo i servizi segreti di Bogotà sarebbero dovuti servire a sferrare un attentato proprio contro Cabello. Il regista dell'operazione sarebbe stato Cliver Alcalà, ex generale dell'esercito venezuelano in esilio, e Pantera l'uomo che avrebbe dovuto ricevere le armi. (segue) (Brb)