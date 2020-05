Credito: Gualtieri, in arrivo nuove misure in materia di bilancio e sostegno aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al netto delle difficoltà iniziali, le misure del governo stanno dando i primi risultati: sarà ovviamente importante lavorare per rafforzare l’efficacia dei provvedimenti attraverso interventi di moral suasion, verifica della corretta attuazione delle norme e un miglioramento delle stesse. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di questa mattina di fronte alle commissioni Finanza e Attività produttive della Camera. “Nel nuovo decreto saranno incluse misure a sostegno della continuità aziendale, in materia di bilancio e disciplina di fallimento: ovviamente queste rivestono carattere transitorio e puntano ad annullare gli effetti devianti della crisi, consentendo alle imprese che vantavano prospettive di liquidità solide di mantenerle”, ha spiegato, aggiungendo di avere “piena fiducia nel lavoro del parlamento e delle banche in un clima di forte pressione”. (Rin)