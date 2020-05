Sudafrica: coronavirus, sindacato minatori vince causa col governo per sanificazione luoghi di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei minatori e dei costruttori edili (Amcu) del Sudafrica ha vinto un procedimento giudiziario contro il governo con il quale richiedevano di imporre rigide linee guida alle compagnie minerarie sui luoghi di lavoro per proteggere i dipendenti contro la diffusione del coronavirus. “Ora le vite e i mezzi di sussistenza dei minatori possono essere protetti”, ha dichiarato il presidente di Amcu, Joseph Mathunjwa, in una nota pubblicata sulla pagina Facebook dell’associazione. Amcu aveva intentato un'azione legale per richiedere standard di sicurezza nazionali per tutti i lavoratori del settore minerario, comprese le procedure di sanificazione e un livello minimo di dispositivi di protezione, in cambio del ritorno al lavoro dei lavoratori. Il Sudafrica, principale produttore mondiale di platino, manganese e minerale di cromo, è il paese maggiormente colpito dalla pandemia di Covid-19 con quasi 7 mila casi confermati di contagio e 131 decessi. (Res)