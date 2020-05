Difesa: Mattarella, esercito punto di riferimento per il paese e per il popolo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni momento della nostra storia, gli uomini e, in tempi più recenti, le donne della Forza Armata hanno costituito un saldo e sicuro punto di riferimento per il paese e per il popolo italiano: dalle guerre risorgimentali ai conflitti mondiali che hanno profondamente scosso la nostra Patria ed il mondo intero, la forza armata ha offerto il proprio generoso contributo con slancio, sacrificio ed eroismo per difendere la libertà, la Patria, i valori e la cultura della nostra nazione. E' il messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata, Salvatore Farina nel 159mo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano. "Nel 159mo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano rivolgo un deferente omaggio alla Bandiera della Forza Armata, simbolo di valore, coraggio e unità. Un pensiero commosso e riconoscente va ai soldati di ogni grado e specialità caduti o rimasti feriti nell'adempimento del proprio dovere al servizio dell’Italia", aggiunge Mattarella, secondo cui l’Esercito è ancora oggi protagonista in Italia nel concorso per la sicurezza collettiva e all'estero nelle tante missioni di pace, di stabilizzazione e di contrasto al terrorismo nelle quali fornisce un supporto sempre apprezzato e molto richiesto dalla comunità internazionale. "La prontezza operativa e la professionalità dei nostri soldati, mai disgiunte dall’onore, dal senso di umanità ed empatia, ci rende particolarmente credibili e rispettati dalle popolazioni locali e suscita l’ammirazione dei paesi alleati ed amici. I valori a cui la Forza Armata si ispira, ereditati dalle generazioni passate che ne hanno indicato la via, hanno consentito all’esercito di affrontare con autorevolezza e competenza i complessi compiti affidati dal Paese", afferma il capo dello Stato. (segue) (Com)