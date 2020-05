Difesa: Mattarella, esercito punto di riferimento per il paese e per il popolo italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste lunghe settimane di emergenza sanitaria l’esercito sta fornendo un prezioso e insostituibile contributo all’intero Paese, con medici, infermieri, militari, donne e uomini, altamente specializzati in supporto alla Protezione Civile, al Sistema sanitario nazionale e alle Forze di Polizia. Anche in questa complessa situazione, il vostro operato e la vostra genuina e generosa dedizione è chiara testimonianza di un’istituzione pronta, capace, efficiente e coesa, che riscuote il riconoscimento più meritato dell’Italia intera e il mio più sincero apprezzamento. Uomini e donne dell’Esercito Italiano, sappiamo di poter contare sempre su di voi. A voi tutti e alle vostre famiglie giunga il saluto caloroso e l’abbraccio più affettuoso dei nostri concittadini. Viva l’Esercito Italiano, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!", conclude Mattarella. (Com)