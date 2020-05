Coronavirus: Pezzini (Ocse), reinventare la cooperazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta superata la crisi provocata dal coronavirus, sarà necessario "ricostruire il contratto sociale e reinventare la cooperazione internazionale". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Les Echos", Mario Pezzini, consigliere speciale del segretariato dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "Tutte le misure prese dalle istanze internazionali per alleggerire i debiti, soprattutto dei più poveri, sono indispensabili, ma bisogna andare più lontano, ricostruire insieme e ripensare il multilateralismo. Il mondo è cambiato", afferma Pezzini. La situazione, secondo il consigliere dell'Ocse, andrà peggiorando "perché diversi fattori si sovrappongono". "C'è la crisi sanitaria, la caduta del prezzo del barile e delle materie prime, il blocco del turismo o ancora il rallentamento cinese e quello di altri paesi, compresi quelli sviluppati", dice Pezzini. (Frp)