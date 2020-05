Fase 2: Sala, a Milano situazione tpl ampiamente sotto controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) "Abbiamo bloccato i tornelli della metropolitana in poche occasioni e soprattutto in concomitanza con l'arrivo di treni regionali in particolare a Sesto, Porta Genova e Affori Fn. Anche in superficie abbiamo deciso di fare una decina di 'salti di fermata' perché c'era già troppa gente a bordo ed è stato fatto un blocco di una vettura perché c'era una persona senza mascherina", ha aggiunto il sindaco Sala entrando nel dettaglio di alcune situazioni che si sono verificate questa mattina sulla rete del trasporto pubblico cittadino. "Ringrazio i milanesi - ha concluso - per la grandissima collaborazione e credo che sia importante abituarsi al mezzo pubblico e all'uscire di casa un attimo prima oltre che a usare altri mezzi di trasporto". (Rem)