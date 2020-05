Nigeria: governo attribuisce incremento morti nello stato di Kano al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente incremento delle morti nello stato di Kano, nel nord della Nigeria, sarebbe collegato alla pandemia di coronavirus. È quanto riferito alla stampa dal capo della task force presidenziale contro l’emergenza Covid, Nasiru Sani Gwarzo, secondo cui i campioni prelevati dai corpi che devono ancora essere sepolti sono risultati positivi ai test. “È necessario che la gente di Kano si svegli dal sonno. Questo è un problema serio”, ha detto Gwarzo, secondo cui la mappatura iniziale ha mostrato che il virus potrebbe essersi diffuso durante le cerimonie di sepoltura. Le affermazioni smentiscono quella diffusa la scorsa settimana dal ministero della Salute dello stato di Kano, secondo cui il recente incremento delle morti nello stato settentrionale non sarebbe collegato al coronavirus ma a complicanze derivanti da ipertensione, diabete, meningite e malaria acuta. I funzionari, si legge nella nota del ministero, stanno effettuando indagini più approfondite sulla causa dei decessi. Da Abuja il ministro federale della Sanità ha dichiarato da parte sua che la situazione “viene monitorata attentamente”, ed il Centro nigeriano per il controllo delle malattie - istituto di riferimento per l'analisi e la prevenzione sanitaria - ha inviato una squadra per collaborare con le autorità locali nelle indagini. Le dichiarazioni giungono dopo che nell'ultima settimana si è registrato un aumento della media di decessi nello stato. Finora nel paese si sono registrati 2.558 casi accertati di coronavirus e 87 decessi. Dopo oltre quattro settimane di blocco disposto nella capitale Abuja e negli stati di Lagos e Ogun per contenere la diffusione del virus, il governo della Nigeria ha annunciato un allentamento "graduale" delle misure adottate a partire da oggi. (Res)