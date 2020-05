Roma: Calabria (Fi), pagamento strisce blu insensato e dannoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia del ri-avviamento del pagamento delle strisce blu a Roma scatena la polemica politica. La deputata romana di Forza Italia Annagrazia Calabria si scaglia contro la decisione del Campidoglio. "La riattivazione delle strisce blu a Roma - scrive in una nota - è vergognosa, surreale, insensata. Nel momento in cui si impone ai cittadini un utilizzo contingentato dei mezzi pubblici, generando gravi disagi, servirebbe agevolare l’utilizzo dei mezzi privati, non scoraggiarlo. Forse - prosegue - il sindaco Raggi è convinto che a Roma ci si possa spostare soltanto in bicicletta? Oppure che i problemi si risolveranno con l’incentivo all’uso del monopattino elettrico? L’amministrazione del M5S in ogni occasione si mostra aliena alle esigenze dei cittadini e del tessuto produttivo. Ci auguriamo un immediato ravvedimento operoso rispetto a questa scelta dannosa e punitiva”, conclude. (Com)