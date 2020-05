Carceri: Lega, Bonafede non può più essere ministro Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari della Lega in commissione Antimafia Gianluca Cantalamessa, Andrea Dara, Lina Lunesu, Enrico Montani, Luca Paolini, Pasquale Pepe, Erik Pretto, Gianni Tonelli, Francesco Urraro hanno chiesto le dimissioni del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Non può più essere il ministro della Giustizia: dopo le dichiarazioni gravissime del dottor Nino Di Matteo e le risposte imbarazzanti rese dallo stesso Guardasigilli, non resta che questa decisione già indicata da tempo dalla Lega sin dal primo giorno dello scandalo sulle scarcerazioni ai boss mafiosi", sostengono i parlamentari. (Rin)