Coronavirus: rapporto della Sicurezza nazionale Usa, la Cina ha “nascosto” gravità epidemia

- Il governo cinese ha “intenzionalmente” nascosto la gravità dell’epidemia di coronavirus alla comunità internazionale mentre aumentava le importazioni e tagliava le esportazioni. Lo afferma un rapporto del dipartimento della Sicurezza nazionale degli Stati Uniti che, secondo l’emittente “Cnn”, ha iniziato a circolare tra i funzionari dell’amministrazione del presidente Donald Trump a partire da venerdì primo maggio. “La Cina ha probabilmente ridotto il suo export di forniture mediche prima di informare l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) della contagiosità del coronavirus”, sostiene il documento. Sempre secondo il dipartimento della Sicurezza nazionale Usa, “nelle sue comunicazioni la Cina ha nascosto intenzionalmente le sue attività commerciali negando pubblicamente di aver imposto un divieto sulle esportazioni delle mascherine e di altre forniture mediche”. Come sottolinea la fonte della “Cnn”, tuttavia, il rapporto non chiarisce se le azioni della Repubblica popolare siano state “delittuose”: resta “ragionevole” concludere che prima di dichiarare la pandemia la Cina abbia individuato una serie di misure chiave per rispondere al proprio fabbisogno sanitario. (segue) (Res)