Niger: morto il ministro del Lavoro Ben Omar

- Il ministro del Lavoro del Niger, Mohamed Ben Omar, è morto nella capitale Niamey all'età di 55 anni. Lo ha annunciato in una nota il suo partito, il Raggruppamento per la democrazia e il progresso (Rdp), senza fornire le ragioni della sua morte. “È con commozione che ho appreso oggi la notizia della morte del ministro del Lavoro, Mohamed Ben Omar”, ha twittato il presidente Mahamadou Issoufou. Nato nel 1965 a Tesker, nella regione centro-meridionale di Zinder, Ben Omar ha guidato il Partito socialdemocratico (Psd), formazione alleata del partito al potere, fondato nel 2015. Ben Omar è stato deputato e ministro diverse volte dal 1999, in particolare sotto la presidenza di Mamadou Tandja (1999-2010) e dell’attuale presidente Issoufou, in carica dal 2011. (Res)