Fase 2: Sala, a Milano partiti bene anche se numeri cresceranno nei prossimi giorni

- Sulla Fase 2 a Milano "siamo partiti bene anche se i numeri cresceranno nei prossimi giorni e poi in maniera significativa a partire dal 18 maggio quando riapriranno una parte importante delle attività commerciali". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto videomessaggio per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Abbiamo quindi - ha osservato - del tempo per mettere a punto il tutto e per vedere una ripartenza ancora più compiuta e nella speranza che i contagi rimarranno sotto controllo. Oggi la situazione clinica è sotto controllo e ci siamo meritati di cominciare di tornare in questa fase 2. Andiamo avanti - ha sottolineato in conclusione il primo cittadino - con comportamenti adeguati". (Rem)