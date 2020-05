Roma: Cavallari (Iv), Raggi sospenda pagamento strisce blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la polemica politica sulle strisce blu. Anche Italia Viva si schiera contro la decisione del Campidoglio di riattivare il pagamento della sosta. "Virginia Raggi - ammonisce il consigliere regionale del partito di Matteo Renzi, Enrico Cavallari - sospenda subito il pagamento delle soste auto sulle strisce blu. In apertura di lockdown, dopo 54 giorni di quarantena, la sindaca pensa 'bene' di rimettere a pagamento i parcheggi quando l'auto è il mezzo più sicuro per la salute di chi deve spostarsi e per mantenere il distanziamento sociale. Peraltro, gli accessi sui mezzi pubblici sono contingentati, i varchi ztl aperti e i romani, come troppi italiani, in difficoltà economiche anche gravi causa Covid-19. La Raggi liberi oggi stesso le strice blu", conclude Cavallari.(Com)