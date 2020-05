India: coronavirus, da oggi allentamento di alcune restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle “zone rosse” urbane, che comprendono tutte le città metropolitane, resta in vigore la maggior parte delle restrizioni, ma gli uffici privati possono operare al 33 per cento della loro capacità; l’attività edile può riprendere con addetti residenti in loco; è permessa l’attività manifatturiera di beni essenziali e di hardware; è consentito il commercio elettronico di beni essenziali; i negozi indipendenti possono aprire, compresi quelli che vendono alcolici. A questo proposito, l’Andhra Pradesh ha annunciato l’introduzione di una tassa per scoraggiarne il consumo. In quelle rurali sono autorizzate tutte le attività agricole, edili e industriali. Nelle “zone arancioni”, in aggiunta ai permessi precedenti, è consentito il movimento tra distretti per attività autorizzate e lo spostamento in taxi con un massimo di due passeggeri; possono riprendere alcuni servizi alla persona, come quelli forniti da parrucchieri e centri estetici; il commercio elettronico è autorizzato anche per gli articoli non essenziali. Nelle “zone verdi” possono riprendere tutte le attività salvo quelle vietate a livello nazionale e gli autobus possono viaggiare con un numero di passeggeri non superiore alla metà della loro capacità sia per collegamenti all’interno di un distretto sia per quelli tra un distretto e l’altro. (segue) (Inn)