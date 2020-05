India: coronavirus, da oggi allentamento di alcune restrizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lockdown è in vigore nel paese dal 25 marzo. Previsto inizialmente per 21 giorni, è stato prorogato una prima volta fino al 3 maggio e quindi esteso ulteriormente. Già dal 20 aprile, tuttavia, alcune misure sono state allentate, salvo che nelle zone focolaio, con l’autorizzazione a operare per alcune industrie e per i lavoratori autonomi artigiani: in particolare, nelle aree rurali sono state consentite le aperture di tutti i negozi eccetto quelli nei centri commerciali e nelle aree urbane quelle degli esercizi indipendenti e di vicinato. In base ai dati di oggi del ministero della Sanità, i casi di coronavirus in India sono 42.533, i decessi 1.373 e i pazienti guariti o dimessi dagli ospedali 11.706. (Inn)