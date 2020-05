Romania: governo, stato d'emergenza potrebbe essere prolungato dopo il 15 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allentamento delle misure restrittive, atteso in Romania dopo il 15 maggio, "è un obiettivo che vogliamo, ma dobbiamo rimanere molto vigili affinché la situazione non sfugga al controllo". Lo ha detto il capo dell'ufficio del premier romeno, Ionel Danca, parlando all'emittente televisiva privata "Digi24". Danca ha sottolineato che le "misure impopolari" sulle restrizioni hanno limitato la diffusione dell'infezione e che i cittadini romeni hanno "ampiamente compreso e seguito queste raccomandazioni". "È essenziale che rispettino le nuove condizioni dopo il 15 maggio. Non pensiamo che sia possibile un improvviso allentamento. Tutte le misure devono essere prese gradualmente. È prematuro parlare dello scenario più plausibile. Le misure di allentamento non devono ridurre il livello di conformità della popolazione ", ha affermato Danca. (segue) (Rob)