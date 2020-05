Polonia: Commissione elettorale statale, non è possibile svolgere le presidenziali il 10 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è possibile svolgere le elezioni presidenziali polacche il 10 maggio. E' la valutazione espressa dal presidente della Commissione elettorale statale (Pkw) Sylwester Marciniak, intervistato dal quotidiano "Rzeczpospolita". "La situazione giuridica è complicata. Bisogna presentare la sequenza degli eventi. La procedura elettorale si è svolta dapprima come al solito, almeno fino al 26 marzo, ovvero la scadenza per la presentazione delle candidature. Tuttavia da allora l'epidemia di coronavirus si è allargata e sono emerse nuove sfide", ha detto Marciniak. "Attualmente in Polonia è stato introdotto dapprima, dal 14 marzo, uno stato di pericolo epidemico, poi, dal 20 marzo, uno stato di epidemia. Tenuto conto di ciò, già il 27 marzo il Pkw si è rivolto agli organi competenti del governo e dell'amministrazione pubblica per collaborare al fine di organizzare e svolgere le elezioni con un occhio di riguardo alla vita e alla salute degli elettori. (segue) (Vap)