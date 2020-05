Polonia: Commissione elettorale statale, non è possibile svolgere le presidenziali il 10 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello è stato rinnovato il 9 aprile, ma è nuovamente caduto nel vuoto. La democrazia è un valore supremo, ma sorge la domanda se possa essere messa alla pari della vita e della salute dei cittadini. Il dilemma di principio è il seguente: fare le elezioni o spostarle durante l'epidemia. Un'opzione ancora non è stata scelta in modo univoco", ha continuato il capo del Pkw. Marciniak fa presente che ci sono una serie di complicazioni giuridiche da risolvere, ma manca ormai una settimana alla data del voto. "Le elezioni presidenziali potranno svolgersi a maggio soltanto se sarà regolata chiaramente la cooperazione tra organi amministrativi ed enti locali. Non privo di significato è anche il consenso delle forze politiche, che ha un impatto sulla fiducia degli elettori nel procedimento elettorale", ha continuato, aggiungendo di ritenere che "allo stato attuale non si possa votare il 10 maggio". (Vap)