Serbia: Vucic, il 14 o 21 giugno si terranno le elezioni parlamentari

- Le nuove elezioni parlamentari in Serbia si terranno il 14 o il 21 giugno: lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta la stampa locale. Il capo dello Stato, ospite ieri dell'emittente "Tv Pink", ha ricordato che nella giornata di oggi terrà una riunione con le forze politiche del paese per discutere dell'appuntamento elettorale. "Sono pronto ad andare anche il 14 giugno", ha aggiunto. La riunione odierna è già stata annunciata nei giorni scorsi dallo stesso Vucic, precisando che l'intenzione è quella di chiedere successivamente alla Commissione elettorale centrale (Rik) di fissare una data per il voto. "L'idea è di accordarci per lasciare tre, quattro o cinque giorni per fare in modo che tutti possano prepararsi e poi dire alla Commissione di riunirsi. Da quel momento partono i lavori elettorali e restano ancora 38 giorni, molto tempo", ha detto Vucic nei giorni scorsi all'emittente "Rts". Il capo dello Stato ha infine aggiunto "che sono i benvenuti tutti coloro che vogliono prendere parte alle elezioni", ma che la data sarà fissata secondo i termini di legge e non secondo la volontà di alcuni singoli. (segue) (Seb)