Coronavirus: Torino, ordine dei medici chiede dpi per operatori sanitari

- Per la Fase 2 dell’emergenza Covid-19 "è indispensabile che siano predisposte adeguate misure preventive e protettive a favore degli operatori sanitari, in particolare una sufficiente fornitura di Dpi". È la richiesta dell’ordine dei medici di Torino, che fa proprie le preoccupazioni espresse da alcune commissioni ordinistiche (in particolare dalla commissione “Disagio lavorativo del medico”, con la collaborazione delle commissioni “Epidemiologia, prevenzione ed educazione sanitaria” e “Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita”) in occasione della graduale transizione alla riapertura delle attività, che avverrà in queste settimane. Proprio nel momento in cui le disposizioni del lockdown si attenuano, e quindi occorre prestare la massima attenzione alle precauzioni, secondo l'ordine "è fondamentale che i medici e gli altri operatori sanitari, che non possono lavorare in regime di distanziamento sociale ma devono operare in condizioni di prossimità e a contatto con le fonti di potenziale contagio, siano adeguatamente tutelati con ogni dispositivo di protezione individuale". (segue) (Rpi)