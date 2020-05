Coronavirus: Brunetta, solo intervento della Bce non può risolvere la crisi dell’Eurozona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del leader della Lega Matteo Salvini, che in una lettera a “Il Sole 24 Ore” ha invocato un intervento della Banca centrale europea per risolvere la crisi che ha colpito l’Eurozona sostenendo che “il dogma dell’indipendenza deve lasciare spazio al pragmatismo”, è infattibile. Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un intervento pubblicato oggi su “Il Giornale”. La posizione di Salvini, ha spiegato, ribadisce che l’Italia “non dovrebbe attingere alle risorse europee previste dal piano da oltre duemila miliardi messo in campo dall’Unione europea, poiché basato su un meccanismo ricattatorio”, ma soltanto ad una maggiore quantità di denaro stampata dalla Bce: la politica monetaria nella visione leghista sarebbe sufficiente ad arginare la crisi, con “un rapporto diretto tra Roma e Francoforte non mediato da Bruxelles”. L’economista che più volte ha espresso una posizione esattamente contraria a quella della Lega sulla non sufficienza delle politiche monetarie per risolvere le crisi economiche dell’Eurozona, ha spiegato Brunetta, è stato Mario Draghi. “La sua posizione, secondo la quale la Bce non può da sola realizzare la trasmissione della politica monetaria all’economia reale senza aiuto da parte delle politiche di bilancio dei governi, non è un’eccezione, ma la regola”, ha concluso. (Com)