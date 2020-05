Coronavirus: stampa britannica, Airbus programma sensori per rilevamento negli aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus programma di installare negli aeroporti sensori per il rilevamento di sostanze chimiche pericolose ed esplosive. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times", secondo cui questi sensori potrebbero essere utilizzati per individuare i casi di coronavirus. Questi sensori, della forma simile a quella delle meduse, utilizzeranno una tecnologia "rivoluzionaria" costituita da cellule biologiche viventi in grado di rilevare i composti molecolari. In collaborazione con Koniku, una start-up della California settentrionale, Airbus ha dichiarato che inserirà diversi dispositivi di riconoscimento degli odori entro la fine dell'anno. In futuro, questi dispositivi potrebbero essere in grado di rilevare malattie come il coronavirus. (Rel)